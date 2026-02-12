Олимпиада-2026, 12 февраля, все медали дня: Непряева выступит в гонке на 10 км, Плешкова — в супергиганте

Олимпийские игры-2026.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.
12 февраля, четверг.
Горные лыжи.
13:30 — супергигант, женщины.
Российская участница: Юлия Плешкова.
Фристайл.
14:15 — могул, мужчины.
Лыжные гонки.
15:00 — 10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины.
Российская участница: Дарья Непряева.
Сноуборд.
16:56 — сноуборд-кросс, мужчины.
21:30 — хафпайп, женщины.
Конькобежный спорт.
18:30 — 5000 м, женщины.
Санный спорт.
20:30 — командная эстафета.
Шорт-трек.
23:36 — 500 м, женщины.
23:48 — 1000 м, мужчины.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское.