Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.32
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.30
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.37
П2
3.73
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.92
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Адмирал
2
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
5
:
Трактор
6
П1
X
П2

Отец Малкина об Олимпиаде-2026: «Наших нет, ужас просто, что творится в мире, но хоккей хочется посмотреть. Игроки там супер»

Владимир Малкин, отец нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, сообщил, что хочет посмотреть хоккейный турнир на Олимпиаде-2026.

Источник: Спортс"

"Не могу настроить (трансляции). Хотел бы что-то посмотреть, именно хоккей, там игроки супер.

Наших нет, ужас просто, что творится в мире, но хоккей хочется посмотреть", — сказал Малкин-старший.

Напомним, Россия отстранена от международных турниров с 2022 года.

