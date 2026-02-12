Дмитрий Рябыкин: «Металлург в матче с “Автомобилистом” снимает первую тройку — и нет потери результата. В чемпионате у них нет конкурентов, но в плей-офф все начинается с чистого листа&r

Команда тренера Андрея Разина возглавляет таблицу Восточной конференции, набрав 86 очков в 52 матчах.
— В чем феномен «Металлурга»?
— Очень ровная и цельная команда, которая играет быстро и на мастерстве, ценит шайбу. Четыре линии, каждая из которых подобрана и гнет свою линию.
Посмотрите, перед «Автомобилистом», мягко говоря, не последней командой в КХЛ, «Металлург» снимает первую тройку — и нет потери результата.
В чемпионате у «Металлурга» нет конкурентов.
— Получается, Магнитогорск — явный фаворит плей-офф?
— Я этого не говорил. В плей-офф все начинается с чистого листа, там другой, более жесткий и закрытый хоккей.
Плюс обычно меняется и судейство — допуск к нарушениям становится более либеральным, разрешается больше силового контакта, давления.
Наконец, особая нагрузка ляжет на вратарей, а эта линия у «Металлурга» — очень молодая.
Да, сейчас «Магнитка» в некоторой игровой и турнирной эйфории, соперников по чемпионату не замечает.
Но в плей-офф все может очень быстро измениться — если ты не готов психологически к новому старту. Для тренеров этот фактор — ключевой, — сказал Дмитрий Рябыкин.