15:30
Сибирь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.30
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.30
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.30
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.50
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.40
П2
1.85

Дмитрий Рябыкин: «Металлург в матче с “Автомобилистом” снимает первую тройку — и нет потери результата. В чемпионате у них нет конкурентов, но в плей-офф все начинается с чистого листа&r

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил выступление «Металлурга» в нынешнем сезоне КХЛ.

Источник: Спортс"

Команда тренера Андрея Разина возглавляет таблицу Восточной конференции, набрав 86 очков в 52 матчах.

— В чем феномен «Металлурга»?

— Очень ровная и цельная команда, которая играет быстро и на мастерстве, ценит шайбу. Четыре линии, каждая из которых подобрана и гнет свою линию.

Посмотрите, перед «Автомобилистом», мягко говоря, не последней командой в КХЛ, «Металлург» снимает первую тройку — и нет потери результата.

В чемпионате у «Металлурга» нет конкурентов.

— Получается, Магнитогорск — явный фаворит плей-офф?

— Я этого не говорил. В плей-офф все начинается с чистого листа, там другой, более жесткий и закрытый хоккей.

Плюс обычно меняется и судейство — допуск к нарушениям становится более либеральным, разрешается больше силового контакта, давления.

Наконец, особая нагрузка ляжет на вратарей, а эта линия у «Металлурга» — очень молодая.

Да, сейчас «Магнитка» в некоторой игровой и турнирной эйфории, соперников по чемпионату не замечает.

Но в плей-офф все может очень быстро измениться — если ты не готов психологически к новому старту. Для тренеров этот фактор — ключевой, — сказал Дмитрий Рябыкин.