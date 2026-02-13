«Йокерит» вернется в высший дивизион Финляндии в сезоне-2026/27. Бывший клуб КХЛ сыграет там впервые за 12 лет

Клуб из Хельсинки получил лицензию на участие в турнире. Таким образом, он сыграет в высшем дивизионе впервые с сезона-2013/14.
Напомним, что с 2014 по 2022 год «джокеры» выступали в КХЛ. Сезон-2022/23 команда пропустила, а потом стала выступать во втором по рангу дивизионе страны — Mestis.
В прошлом сезоне «Йокерит» выиграл второй дивизион, но в стыковой серии уступил «Пеликанс» (1−4). В текущем сезоне клуб лидирует в регулярном чемпионате Mestis с 94 очками в 44 играх.
Лучшим бомбардиром команды является форвард Александр Форслунд с 63 (14+49) очками.