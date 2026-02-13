Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.60
П2
1.64
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.52
П2
1.69
Хоккей. Мужчины
14:10
Италия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
20.00
X
10.25
П2
1.13
Хоккей. Мужчины
14:10
Финляндия
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.50
П2
1.83
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.35
П2
1.85
Хоккей. Мужчины
18:40
Франция
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
25.00
X
12.75
П2
1.09
Хоккей. Мужчины
завершен
Латвия
1
:
США
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
3
:
Дания
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Локомотив
2
П1
X
П2

«Йокерит» вернется в высший дивизион Финляндии в сезоне-2026/27. Бывший клуб КХЛ сыграет там впервые за 12 лет

«Йокерит» вернется в высший дивизион Финляндии в сезоне-2026/27.

Клуб из Хельсинки получил лицензию на участие в турнире. Таким образом, он сыграет в высшем дивизионе впервые с сезона-2013/14.

Напомним, что с 2014 по 2022 год «джокеры» выступали в КХЛ. Сезон-2022/23 команда пропустила, а потом стала выступать во втором по рангу дивизионе страны — Mestis.

В прошлом сезоне «Йокерит» выиграл второй дивизион, но в стыковой серии уступил «Пеликанс» (1−4). В текущем сезоне клуб лидирует в регулярном чемпионате Mestis с 94 очками в 44 играх.

Лучшим бомбардиром команды является форвард Александр Форслунд с 63 (14+49) очками.