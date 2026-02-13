В 75 лет умер крестный отец Овечкина и его первый тренер — Александр Филиппов

Филиппов — первый тренер и крестный отец капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.
"В составе клуба Александр Николаевич стал двукратным обладателем Кубка СССР и многократным призером чемпионатов СССР.
Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича", — сказано в сообщении пресс-службы клуба.
Первый тренер Овечкина: «Нельзя бросать “Вашингтон” и приезжать в “Динамо”. Саша — главная звезда, ему здесь будут рады и через год, и через два. В НХЛ он еще может что-то выиграть».
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше