Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
14:10
Италия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
22.00
X
10.75
П2
1.11
Хоккей. Мужчины
14:10
Финляндия
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.42
П2
1.87
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.35
П2
1.85
Хоккей. Мужчины
18:40
Франция
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
25.00
X
12.75
П2
1.09
Хоккей. Мужчины
23:10
Канада
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.00
П2
13.00
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Трактор
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Латвия
1
:
США
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
3
:
Дания
1
П1
X
П2

В 75 лет умер крестный отец Овечкина и его первый тренер — Александр Филиппов

В возрасте 75 лет умер экс-защитник московского «Динамо», чемпион мира 1975 года Александр Филиппов. Причины смерти не уточняются.

Филиппов — первый тренер и крестный отец капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

"В составе клуба Александр Николаевич стал двукратным обладателем Кубка СССР и многократным призером чемпионатов СССР.

Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича", — сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Первый тренер Овечкина: «Нельзя бросать “Вашингтон” и приезжать в “Динамо”. Саша — главная звезда, ему здесь будут рады и через год, и через два. В НХЛ он еще может что-то выиграть».

