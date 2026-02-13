Марнер об отсутствии России на ОИ: «Не хочу в это влезать. Вокруг очень много политики, но это квалифицированная сборная»

"Разумеется, Овечкин — особенный игрок, даже великий игрок, но не хочется вмешиваться во все эти обстоятельства.
Сборная России здесь? Я не знаю, очень много политики вокруг сейчас, я точно не хочу в это влезать. Но, безусловно, эта команда особенная и очень квалифицированная", — сказал Марнер.
Саша Хмелевски: «Олимпиада без России — неполноценная, не хватает красивого хоккея. Приезду Франции рад разве что Да Коста».
