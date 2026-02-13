Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Адмирал
0
:
Трактор
3
Все коэффициенты
П1
34.00
X
13.75
П2
1.15
Хоккей. КХЛ
2-й период
Амур
2
:
Авангард
2
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.10
П2
2.27
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.79
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.35
П2
1.85
Хоккей. Мужчины
18:40
Франция
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
25.00
X
12.75
П2
1.09
Хоккей. Мужчины
23:10
Канада
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.00
П2
13.50
Хоккей. Мужчины
не начался
Италия
:
Словакия
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
не начался
Финляндия
:
Швеция
П1
X
П2

Марнер об отсутствии России на ОИ: «Не хочу в это влезать. Вокруг очень много политики, но это квалифицированная сборная»

Нападающий сборной Канады Митч Марнер прокомментировал отсутствие сборной России и Александра Овечкина на Олимпиаде-2026.

"Разумеется, Овечкин — особенный игрок, даже великий игрок, но не хочется вмешиваться во все эти обстоятельства.

Сборная России здесь? Я не знаю, очень много политики вокруг сейчас, я точно не хочу в это влезать. Но, безусловно, эта команда особенная и очень квалифицированная", — сказал Марнер.

Саша Хмелевски: «Олимпиада без России — неполноценная, не хватает красивого хоккея. Приезду Франции рад разве что Да Коста».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше