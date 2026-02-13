Фахрутдинов о смерти первого тренера Овечкина: «Большая заслуга Филиппова, что Саша пришел в хоккей. Это божий промысел, судьба, что они встретились»

Если бы не Александр Филиппов, возможно, в нашем хоккее не было бы великого снайпера, и не видели бы мы погоню Овечкина за Гретцки. Но это судьба, что они встретились. Александр Николаевич дружил и с семьей Овечкина, и с Михаилом Викторовичем, папой Саши, виделся постоянно.