Хоккей. Мужчины
не начался
Канада
:
Швейцария
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Франция
3
:
Чехия
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
4
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Италия
2
:
Словакия
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Финляндия
4
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
Авангард
6
П1
X
П2

Разин про досмотр в аэропорту: «Башкирская красавица вчера хотела меня до трусов раздеть, чтобы я через миноискатель прошел. Я сразу понял, за кого она болеет»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после матча с «Салаватом Юлаевым» рассказал, как проходил досмотр в аэропорту.

Источник: Спортс"

Игра в Уфе завершилась победой хозяев со счетом 4:3 по буллитам.

«Принципиальность матчей с “Салаватом Юлаевым”? Для меня каждый соперник принципиальный. С “Салаватом” вообще очень интересные игры.

Конечно, это не «Зеленое дерби». Но в Магнитогорске, как вы знаете, аэропорт находится в Башкирии, и на домашних играх у нас половина болельщиков в зеленой форме.

А вчера вообще произошел такой случай… Много башкирских девушек, женщин работает в аэропорту. Я почти третий год работаю в «Магнитке», сколько я еще был хоккеистом и летал тоже. Обычно проходишь — телефон сдаешь, сумочку сдаешь. А вчера башкирская красавица хотела меня до трусов раздеть, чтобы я через этот миноискатель прошел. Я сразу понял, за кого она болеет. С четвертого раза только прошел", — сказал Разин.