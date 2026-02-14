Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
5
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Франция
3
:
Чехия
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
4
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Италия
2
:
Словакия
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Финляндия
4
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
Авангард
6
П1
X
П2

Макдэвид, Маккиннон и Селебрини начали играть в одном звене по ходу матча против Швейцарии. Они входят в топ-4 бомбардиров НХЛ в этом сезоне

Форварды сборной Канады Коннор Макдэвид, Нэтан Маккиннон и Макклин Селебрини стали появляться в одном звене по ходу матча против Швейцарии на Олимпиаде-2026.

Источник: Спортс"

Селебрини и Макдэвид начинали игру в тройке с Томом Уилсоном, Маккиннон — с Ником Сузуки и Брэндоном Хэйглом.

По ходу матча сочетания сменились. Сузуки теперь играет в центре с Уилсоном и Хэйглом, а Маккиннон выходит на площадку вместе с Макдэвидом и Селебрини.

Таким образом, в канадцы собрали трех из четырех лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ в одной тройке.

Макдэвид лидирует в гонке с 96 очками, Маккиннон идет вторым с 93 баллами. Третье место в гонке бомбардиров занимает Никита Кучеров (91 очко), который не принимает участия в Олимпиаде. Селебрини идет на четвертом месте с 81 баллом.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше