Макдэвид, Маккиннон и Селебрини начали играть в одном звене по ходу матча против Швейцарии. Они входят в топ-4 бомбардиров НХЛ в этом сезоне

Селебрини и Макдэвид начинали игру в тройке с Томом Уилсоном, Маккиннон — с Ником Сузуки и Брэндоном Хэйглом.
По ходу матча сочетания сменились. Сузуки теперь играет в центре с Уилсоном и Хэйглом, а Маккиннон выходит на площадку вместе с Макдэвидом и Селебрини.
Таким образом, в канадцы собрали трех из четырех лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ в одной тройке.
Макдэвид лидирует в гонке с 96 очками, Маккиннон идет вторым с 93 баллами. Третье место в гонке бомбардиров занимает Никита Кучеров (91 очко), который не принимает участия в Олимпиаде. Селебрини идет на четвертом месте с 81 баллом.