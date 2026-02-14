Макдэвид о звене с Маккинноном и Селебрини в матче со Швейцарией на ОИ: «Три хороших игрока. Нэйт играет на очень высокой скорости, мы с Маком тоже так можем»

Макдэвид и Маккиннон завершили игру с 3 (1+2) очками у каждого, Селебрини добавил 2 (1+1) балла.
Форварды «Эдмонтона», «Колорадо» и «Сан-Хосе» входят в топ-4 лидеров бомбардирской гонки в сезоне НХЛ наряду с Никитой Кучеровым из «Тампы».
"Три действительно хороших игрока. Очевидно, что Нэйт — один из лучших игроков мира. Его хоккейное мышление находится на высоком уровне, он играет на очень высокой скорости. Мы с Маком [Селебрини] тоже так можем.
Нам удалось организовать парочку шайб, очень приятно быть частью этого", — сказал Макдэвид.