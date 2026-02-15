Карандин о Кузнецове: «Разин — интересный тренер, но в истории с Евгением растерялся. Лишился уверенности или начал ревновать к чужой славе. Козлову — большой плюс»

В недавнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ против бывшего клуба «Металлурга» (4:3 Б) 33-летний нападающий сделал 2 результативные передачи.
— Не сомневался, что Кузнецов после своей странной магнитогорской командировки покажет себя в игре против бывшего клуба. Так и произошло — Евгений стал героем матча, вытянул «Салават». Отличный урок для тренера «Магнитки» Андрея Разина!
— В чем странность магнитогорской командировки?
— Разин — интересный тренер, но в истории с Кузнецовым, как мне показалось, он с самого начала растерялся. Пошла непонятная пикировка в прессе, постоянные комментарии по поводу формы игрока.
Мудрый тренер, наоборот, постарался бы поддержать именитого новичка, мотивировать его. Тем более что по стилю Кузнецов идеально подходил игровой «Магнитке». А Разин, показалось, то ли лишился уверенности, то ли начал ревновать к чужой славе. И, как следствие, потерялся и Кузнецов.
Тут большой плюс тренеру «Салавата» Виктору Козлову. Отметил этого парня еще в прошлом сезоне, когда за счет какой-то внутренней работы «Салават» взял уже вроде бы проигранную серию со «Спартаком». Этим летом Уфа потеряла половину состава — но Козлов остался, очень спокойно через все прошел и постепенно вернул команду на ее рельсы. И вот теперь отличная работа с Кузнецовым.
— Для вас сюрприз, что в «Салавате» он штампует очки?
— Нет, по стилю Уфа очень похожа на «Магнитку», только у «Салавата» — два крепких звена, а у «Металлурга» — четыре, отсюда и разница в таблице. В Уфе Кузнецову не пришлось привыкать к другой системе. Кстати, и год назад его бывший клуб СКА играл примерно в такой же хоккей, — сказал Карандин.