Тренер клуба из Дубая: «КХЛ — это очень далекое будущее. Не думаю, что это возможно сейчас. Мы открываем новый каток к следующему сезону, запускаем хоккейную академию»

"Конечно, у нас есть лига — шесть команд, в этой лиге играет много русских. КХЛ — это очень, очень далекое будущее. Не думаю, что это возможно сейчас.
Но, как ты знаешь, мы открываем каток, новый каток к следующему сезону, это мы сделаем в течение лета. Мы запускаем хоккейную академию.
Мои партнеры в Emirates Sports Group, и владелец Emirates Sports Group — русский парень, Владимир, который был бы очень рад, конечно, сделать что угодно вместе с Алексом Овечкиным касательно будущего хоккея в Дубае", — сказал Вильчак.