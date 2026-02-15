Ричмонд
Лав о поражении от ЦСКА: «Шанхай» последние 5 матчей проводит против топ-команд. У нас трудности с голами, но моментов много"

Главный тренер «Шанхая» Митч Лав высказался о причинах поражения от ЦСКА (1:2 ОТ) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Ранее китайский клуб уступил «Авангарду» (3:5), ЦСКА (0:1), «Локомотиву» (0:2) и «Северстали» (2:3).

Главный тренер «Шанхая» Митч Лав высказался о причинах поражения от ЦСКА (1:2 ОТ) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Ранее китайский клуб уступил «Авангарду» (3:5), ЦСКА (0:1), «Локомотиву» (0:2) и «Северстали» (2:3).

— Оцените действия Ралли Саттера, который забил гол.

— Он провел хороший матч, также здорово сыграл на вбрасываниях против серьезного соперника. Мы много говорим о том, что нужно создавать больше моментов, забивать голы от ворот. Это он сегодня и сделал, забив хороший гол. Он был очень важен — мы сравняли счет, получили уверенность к третьему периоду. Нам нужно играть терпеливо, создавать моменты. Потому что в последнее время мы забиваем не очень много.

— Ваша команда стала играть более системно. Вам трудно достучаться до игроков?

— Последние пять матчей мы проводим против топ‑команд лиги. Игры получаются тяжелыми, но равными. Счет на табло небольшой. Мы эти матчи проводим в борьбе. Сейчас команды играют как в плей‑офф, стараются меньше удаляться. Поэтому не так много шансов в большинстве. Значит, надо больше забивать в равных составах. И я доволен уровнем отдачи и работы своих игроков. Мне нравится, как они действуют по всей площадке. У нас просто трудности с голами, но много бросков и моментов.

— Насколько выбыл Андрей Кареев? В каком состоянии Дмитрий Шикин?

— Как я понимаю от медиков, Кареев выбыл надолго — у него серьезная травма. До конца регулярки 12 матчей, и у нас есть два вратаря. Будем использовать их. Не скажу, в каком они будут играть графике. Но впереди у нас выездные матчи. Посмотрим, как их будем ставить.

— Какой город на выезде вам особо интересно посмотреть?

— Мне нравится любой город, где мы сможем победить, — сказал Лав.