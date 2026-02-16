Ричмонд
Макдэвид — 1-й игрок с серией из 3 игр подряд 3 очками на Олимпиадах с участием игроков НХЛ. Его 9 баллов — рекорд для сборной Канады на таких турнирах

Форвард сборной Канады Коннор Макдэвид набрал 9 (2+7) очков в 3 матчах хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Италии.

Источник: Спортс"

29-летний капитан «Эдмонтона» отметмился ассистентским хет-триком в матче с Чехией (5:0) и добавил по 3 (1+2) балла в играх против Швейцарии (5:1) и Франции (10:2).

Он стал первым игроком, набравшим по 3 очка в 3 подряд матчах на Олимпиаде с участием игроков НХЛ (ранее — с 1998 по 2014).

Добавим, что 9 баллов на одном олимпийском турнире с участием игроков НХЛ стали новым рекордом для канадской сборной. Ранее лучший результат был у Джонатана Тэйвса (8 очков в 7 играх в Ванкувере-2010, 1+7).

Макдэвиду осталось 2 очка до рекорда игрока НХЛ на одной Олимпиаде — у него 9 очков в 3 матчах. Селянне и Койву набрали по 11 баллов за 8 игр в 2006-м.