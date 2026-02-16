Нюландер о Малкине и Овечкине: «Одни из лучших спортсменов в мире. Их присутствие, несомненно, улучшило бы уровень Олимпиады»

"Это игроки, о которых можно сказать, что они уже долгое время выступают на невероятном уровне.
Они одни из лучших спортсменов во всем мире, и их присутствие, несомненно, улучшило бы уровень Олимпиады", — считает Нюландер.
Напомним, сборная России не была допущена до Олимпиады-2026.
