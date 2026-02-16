Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
17.02
Швейцария
:
Италия
Все коэффициенты
П1
1.08
X
13.25
П2
27.00
Хоккей. Мужчины
17.02
Германия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.31
П2
10.25
Хоккей. КХЛ
17.02
Авангард
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.99
Хоккей. КХЛ
17.02
Автомобилист
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.70
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
0
:
Амур
3
П1
X
П2

Нюландер о Малкине и Овечкине: «Одни из лучших спортсменов в мире. Их присутствие, несомненно, улучшило бы уровень Олимпиады»

Нападающий «Торонто» и сборной Швеции Вильям Нюландер поделился мнением о форвардах Евгении Малкине и Александре Овечкине.

Источник: Спортс"

"Это игроки, о которых можно сказать, что они уже долгое время выступают на невероятном уровне.

Они одни из лучших спортсменов во всем мире, и их присутствие, несомненно, улучшило бы уровень Олимпиады", — считает Нюландер.

Напомним, сборная России не была допущена до Олимпиады-2026.

Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
