Ларионов о слухах, что Тамбиев может сменить его в СКА: «Я пригласил его в команду. В моем возрасте заходить в лес и бояться волков… Рад, что он с нами, очень быстро нашли общий язык&raqu

— Я его пригласил в команду. В моем возрасте заходить в лес и бояться волков… Это была моя идея пригласить его. Это человек, который давно работает в КХЛ. После нашего разговора предложил войти в штаб, он сразу же согласился. Рад, что он с нами, — сказал Ларионов.