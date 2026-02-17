Ричмонд
Хоккей. Мужчины
14:10
Швейцария
:
Италия
Все коэффициенты
П1
1.08
X
13.25
П2
27.00
Хоккей. Мужчины
14:10
Германия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.70
П2
10.75
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.99
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.70
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
0
:
Амур
3
П1
X
П2

Ларионов о слухах, что Тамбиев может сменить его в СКА: «Я пригласил его в команду. В моем возрасте заходить в лес и бояться волков… Рад, что он с нами, очень быстро нашли общий язык&raqu

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после матча с «Салаватом Юлаевым» (4:0) высказался о приглашении Леонида Тамбиева в свой штаб.

Источник: Спортс"

СКА выиграл 5-й матч подряд. Клуб идет на 8-м месте на Западе с 64 очками в 55 матчах.

— Насколько удалось наладить взаимоотношения с Тамбиевым?

— У нас неплохой микс хоккея, который требует креатива, романтики, которую хотят видеть зрители. У Тамбиева была более консервативная работа в «Адмирале», исходя из того, какие игроки были в его распоряжении.

Очень быстро нашли общий язык. Этот опыт, который мы собрали из разных коллективов, дает свои плоды. Надеюсь, будет продуктивная работа в дальнейшем.

— Ходили разговоры, что Тамбиев может со временем занять вашу должность. Не боялись этого?

— Я его пригласил в команду. В моем возрасте заходить в лес и бояться волков… Это была моя идея пригласить его. Это человек, который давно работает в КХЛ. После нашего разговора предложил войти в штаб, он сразу же согласился. Рад, что он с нами, — сказал Ларионов.