Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
14:10
Швейцария
:
Италия
Все коэффициенты
П1
1.07
X
13.25
П2
27.00
Хоккей. Мужчины
14:10
Германия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.70
П2
10.75
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.99
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.70
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
0
:
Амур
3
П1
X
П2

В трансляции матча МХЛ появился титр с подписью «###### для вида» и именем форварда «Спартака» Филимонова. «Алмаз» принес извинения

В трансляции матча «Спартака» и «Алмаза» в Olimpbet МХЛ появился титр с нецензурным комментарием.

Источник: Спортс"

Когда в трансляции показали, как форвард москвичей Максим Филимонов общается с тренерским штабом на скамейке, на экране появился титр с именем хоккеиста и подписью «###### (говорит — Спортс» «) для вида».

Как сообщают «РИА Новости», организатором трансляции был «Алмаз». Игра в Череповце в завершилась победой «Спартака» со счетом 9:5, Филимонов сделал хет-трик.

«В связи со сложившейся ситуацией на трансляции матча молодежный хоккейный клуб “Алмаз” приносит свои извинения Максиму Филимонову и всей команде “Спартак”, — сказала местная журналистка во время интервью с форвардом в микст-зоне в перерыве.