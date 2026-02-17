В трансляции матча МХЛ появился титр с подписью «###### для вида» и именем форварда «Спартака» Филимонова. «Алмаз» принес извинения

Когда в трансляции показали, как форвард москвичей Максим Филимонов общается с тренерским штабом на скамейке, на экране появился титр с именем хоккеиста и подписью «###### (говорит — Спортс» «) для вида».
Как сообщают «РИА Новости», организатором трансляции был «Алмаз». Игра в Череповце в завершилась победой «Спартака» со счетом 9:5, Филимонов сделал хет-трик.
«В связи со сложившейся ситуацией на трансляции матча молодежный хоккейный клуб “Алмаз” приносит свои извинения Максиму Филимонову и всей команде “Спартак”, — сказала местная журналистка во время интервью с форвардом в микст-зоне в перерыве.