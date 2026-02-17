Пулен забила 20 голов на Олимпиадах и побила рекорд Викенхайзер среди женщин. Капитан женской сборной Канады проводит 5-й турнир в карьере

На счету 34-летней хоккеистки стало 4 (3+1) очка в 4 играх на текущем турнире. В целом на олимпийских турнирах — 39 (20+19) очков в 26 играх.
Пулен стала рекордсменкой женских олимпийских турниров по числу голов, обогнав трехкратную чемпионку Игр Хэйли Викенхайзер (Канада, 18 шайб в 26 играх).
Отметим, что 7 из 20 шайб новой рекордсменки были заброшены в финальных матчах турниров.
Нынешняя Олимпиада для Мари-Филип является пятой, в ее активе три золотые медали (2010, 2014, 2022). По очкам на женских олимпийских турнирах она уступает только Викенхайзер (51).
В финальном матче Олимпиады-2026 женская сборная Канады вновь сыграет с соперницами из США.