Пулен забила 20 голов на Олимпиадах и побила рекорд Викенхайзер среди женщин. Капитан женской сборной Канады проводит 5-й турнир в карьере

Капитан женской сборной Канады Мари-Филип Пулен сделала дубль в полуфинале женского хоккейного турнира Олимпиады-2026 против Швейцарии (2:1).

На счету 34-летней хоккеистки стало 4 (3+1) очка в 4 играх на текущем турнире. В целом на олимпийских турнирах — 39 (20+19) очков в 26 играх.

Пулен стала рекордсменкой женских олимпийских турниров по числу голов, обогнав трехкратную чемпионку Игр Хэйли Викенхайзер (Канада, 18 шайб в 26 играх).

Отметим, что 7 из 20 шайб новой рекордсменки были заброшены в финальных матчах турниров.

Нынешняя Олимпиада для Мари-Филип является пятой, в ее активе три золотые медали (2010, 2014, 2022). По очкам на женских олимпийских турнирах она уступает только Викенхайзер (51).

В финальном матче Олимпиады-2026 женская сборная Канады вновь сыграет с соперницами из США.