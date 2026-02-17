Ричмонд
Лучич подрался с эстонцем Юргенсом в матче британской лиги между «Файф Флайерс» и «Данди», у команд 101 минута штрафа. Экс-игрок НХЛ набрал 12 очков в 18 играх в сезоне

Форвард «Файф Флайерс» Милан Лучич набрал 2 (0+2) очка и подрался в матче чемпионата британской лиги (EIHL) с «Данди Старс» (2:5).

37-летний экс-игрок клубов НХЛ схватился с эстонским нападающим Мортеном Юргенсом в концовке встречи.

Отметим, что это была не первая драка в матче. Команды суммарно набрали 101 минуту штрафа, из них 80 — у игроков «Флайерс».

Лучич провел в сезоне EIHL 18 матчей и набрал 12 (5+7) очков при 16 минутах штрафа.

Напомним, что в регулярках НХЛ канадец провел 1177 матчей за «Бостон», «Лос-Анджелес», «Эдмонтон» и «Калгари», набрав 586 (233+353) очков.

В плей-офф — 136 игр и 77 (29+48) баллов. В 2011 году Милан стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Брюинс».

37-летний Лучич перешел в британский «Файф Флайерс». Главный спонсор расторг отношения с клубом на фоне критики трансфера из-за прошлых проблем экс-игрока НХЛ с законом.