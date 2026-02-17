Ричмонд
Лабанк о «Шанхае»: «Всегда сложно играть с “Локомотивом”, “Металлургом”, “Торпедо”. На финских коробках у нас проблемы. Там тяжело показывать североамериканский стиль»

Форвард «Шанхая» Кевин Лабанк назвал одной из проблем команды наличие коробок «финского» размера в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Китайский клуб идет на 9-м месте в таблице Западной конференции с 48 очками после 56 игр.

«С “Локомотивом” было тяжело, Магнитогорск очень хорош, и “Торпедо” доставило много сложностей.

Когда мы играем на финских коробках, то у нас возникают проблемы и сложности. Там все-таки чуть-чуть другой хоккей, стиль. Пытаешься показывать североамериканский стиль, но там тяжело его демонстрировать.

Но у этих команд хорошая система, исполнители. Все это они показывают на любом льду. Именно поэтому с ними всегда сложно", — сказал Лабанк.