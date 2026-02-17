Защитник «Салавата» Комаров про 0:4 от СКА: «Было видно, что мы не были готовы. Надо контролировать свои эмоции и пускать их в нужное русло»

— Насколько были готовы к такому темпу? Учитывая, что была пауза, потом Матч звезд, потом опять пауза.
— По матчу было видно, что мы не были готовы.
— С чем связаны проблемы с дисциплиной? Это от большого желания или что-то еще?
— Надо контролировать свои эмоции и пускать их в нужное русло.
— Насколько было приятно играть сегодня при такой поддержки болельщиков «Салавата»? Их было очень много на трибунах.
— Конечно, болельщикам огромное спасибо за поддержку. Надо было их обрадовать, но не получилось. Постараемся это сделать в следующий раз.