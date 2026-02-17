Ричмонд
Александр Кожевников: «Олимпиада без России — дворовая игра. Если бы мы участвовали, было бы интереснее. На этом делается бизнес — у нас Овечкин и другая плеяда игроков высочайшего уровня&raqu

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал «дворовой игрой» хоккей на олимпийском турнире без сборной России.

Источник: Спортс"

Сборная России по хоккею не была допущена к участию в олимпийском турнире. Ее заменила команда Франции.

"Если бы участвовала сборная России по хоккею, это было бы намного интереснее. На этом делается бизнес. У нас Александр Овечкин и другая плеяда игроков высочайшего уровня.

А Олимпиада без России — дворовая игра", — сказал Александр Кожевников.

Лучший состав сборной России на Олимпиадах с НХЛ. Ванкувер, Нагано или Солт-Лейк?

