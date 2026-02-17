Александр Кожевников: «Олимпиада без России — дворовая игра. Если бы мы участвовали, было бы интереснее. На этом делается бизнес — у нас Овечкин и другая плеяда игроков высочайшего уровня&raqu

Сборная России по хоккею не была допущена к участию в олимпийском турнире. Ее заменила команда Франции.
"Если бы участвовала сборная России по хоккею, это было бы намного интереснее. На этом делается бизнес. У нас Александр Овечкин и другая плеяда игроков высочайшего уровня.
А Олимпиада без России — дворовая игра", — сказал Александр Кожевников.
Лучший состав сборной России на Олимпиадах с НХЛ. Ванкувер, Нагано или Солт-Лейк?
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше