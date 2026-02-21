Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.14
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.10
П2
2.33
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.22
П2
2.38
Хоккей. Мужчины
завершен
США
6
:
Словакия
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
3
:
Финляндия
2
П1
X
П2

Татар о 2:6 от США: «Пожалуй, первая плохая игра Словакии на турнире. Это случилось в неподходящий момент. Матч за бронзу важен для нас, все полны энтузиазма»

Капитан сборной Словакии Томаш Татар высказался о поражении от США (2:6) в полуфинале хоккейного турнира Олимпиады-2026.

Источник: Спортс"

"Пожалуй, наша первая плохая игра на турнире. Это произошло в неподходящий момент.

Завтра будет новый день. Нам нужно посмотреть видео, чтобы все исправить и получить шанс на победу.

Матч за бронзовые медали для нас очень важен, все полны энтузиазма. Нам нужно быть готовыми сыграть правильно", — сказал Татар.

Ранее сборная Словакии не выигрывала медали на Олимпиадах с участием игроков НХЛ.

Ближе всего к этому команда была на турнире 2010 года в Ванкувере, когда уступила Финляндии в матче за 3-е место. В этот раз соперниками словаков в матче за бронзу вновь будут финны.