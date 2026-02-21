54-летний Ягр о продолжении карьеры: «Болельщики меня больше не увидят. Должно произойти чудо. Я поправился на 4−5 кг во время Олимпиады — только ел и смотрел телевизор»

«Болельщики меня больше не увидят. Должно произойти чудо. Бог должен сделать меня на пятнадцать лет моложе. Иногда я катаюсь. Но я набрал вес во время Олимпиады. Ничего не делал, кроме того как ел и смотрел телевизор, поэтому поправился на 4−5 килограммов.



Физические упражнения очень важны, дело в дисциплине. Хуже всего, когда тебе это не нужно. Но и заставлять себя — это ужасно. Я все еще поддерживаю себя в форме, но не тренируюсь так много, чтобы играть», — сказал Яромир Ягр.