Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.50
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
17:30
Сочи
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
5.90
X
5.23
П2
1.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Канада
1
:
США
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2

Разин о 4:3 с «Адмиралом»: «Не игра, а рыдания. Хотелось бы извиниться перед болельщиками “Металлурга”

Тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победу над «Адмиралом» (4:3 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Не игра, а рыдания. Пойдемте нормальный хоккей [финал Олимпиады] смотреть.

— Были ситуации, когда могли вывести шайбу, но не вывели. Тяжелые руки такие?

— В хоккей играют не руками, а в основном головой. Когда тяжелая голова, вчера была «Уральская классика», а сегодня продолжение «Уральской классики». Не хочется кидать стрелы после победы, но аппетита нет. Команда выходит на игры неинтересно играть. С этим что‑то надо делать.

Хорошо, что впереди соперники хорошие, надеюсь, будем показывать хоккей. Хотелось бы извиниться перед болельщиками, — сказал Разин.