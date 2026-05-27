Овечкин скоро улетит в Турцию на отдых, сообщает источник «Матч ТВ»: «Снова будет играть в пляжный волейбол и вести здоровый образ жизни. Александр не изменяет привычкам»

«Сегодня Саша отмечает день рождения младшего сына Илюши. А скоро он по традиции отправится на месяц в Турцию в тот же отель по системе “все включено”, где и отдыхал в последние годы.
Снова будет делать зарядку на лужайке, играть в пляжный волейбол и вести здоровый образ жизни. Своим привычкам Александр не изменяет", — сказано в сообщении.
Срок действующего контракта 40-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в лиге.
Владелец «Вашингтона» об Овечкине: «Меня восхитило, что он очень расстроился из-за невыхода в плей-офф. Он спрашивал руководство о планах на межсезонье».