39-летний Малкин ранее подписал новое соглашение с «Питтсбургом» на один год. 40‑летний Овечкин пока не принял решение, продолжать ли карьеру в НХЛ.
"Саня — великий спортсмен. Но хоккей и футбол — немного разные вещи. В футбол труднее играть, надо больше бегать и за весом следить. В хоккее можно за весом не следить. Такие спортсмены, как Овечкин и Малкин, могут играть очень долго.
После 6−7 вечера я не ем, стараюсь есть до этого времени. Это выработано годами. Я не Криштиану Роналду и не робот", — сказал 37-летний Дзюба.
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.