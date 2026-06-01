«Такие гении, как Овечкин, рождаются раз в тысячу лет»

На минувшей неделе клубы Континентальной хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги подводили итоги сезона. После заседания Совета по развитию МХЛ «Известия» пообщались с президентом красноярского «Сокола» Александром Сёминым. Главная команда выступает во Всероссийской хоккейной лиге, втором по значимости чемпионате после КХЛ, а в МХЛ играет молодежка — «Красноярские рыси». В интервью «Известиям» двукратный чемпион мира в составе сборной России дал оценку результатам своих команд в прошедшем сезоне, а также высказался о дальнейших перспективах в НХЛ своего многолетнего партнера по «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
— Как оцените прошедший сезон для своих команд?
— Молодежка с каждым сезоном выступает всё лучше и лучше, при том что ее состав постоянно обновляется. Что касается главной команды в ВХЛ… Обидно, когда одного очка не хватает для выхода в плей-офф. Где-то сами недоработали, где-то не повезло.
— С чем связано то, что у «Сокола» вообще возникают проблемы с выходом в плей-офф при том, что еще три года назад он доходил до финала?
— По поводу того, что было три года назад, нет смысла говорить. Что было, то прошло. а сейчас, на данном этапе, ситуация другая. Где-то с игроками не угадали, когда комплектовали состав. У нас был недавно этап, когда выросла хорошая молодежь. Но ребята развиваются дальше, хотят большего и уходят в другие клубы. Мы работаем на то, чтобы заменить их другими молодыми игроками.
— Насколько сейчас у «Сокола» стабильное финансовое положение?
— Понятно, что всё упирается в ресурсы. Но мы не жалуемся, работаем с тем, что есть. В этом году в молодежке у нас пять человек на подходе к главной команде — посмотрим, что из них получится. Думаю, в этом году они уже будут стабильно играть.
— В этом году ВХЛ была не так богата на сенсации, но в прошлых сезонах мы видели, как победитель регулярного чемпионата вылетал в первом раунде от команды, занявшей 16-е место. Вы можете объяснить, почему так происходило, в чем феномен этого чемпионата?
— Я не знаю, почему так происходило. Может быть, дело в недонастрое команд, которые выигрывали регулярный чемпионат и выходили на 16-е команды. Я сам был в таких ситуациях, когда играл. И могу сказать, что очень сложно перестроиться, если что-то идет не так. Потому что надо с первых минут показывать свою лучшую игру, ту игру, которая тебе помогла победить в регулярном чемпионате. Некоторые же не сразу это делают — только этим могу объяснить такие результаты.
— Вам каждый год задают вопросы про перспективы «Сокола» зайти в КХЛ. Что-то новое можете сказать на этот счет?
— От нас здесь ничего не зависит. Руководство скажет — будет хорошо. Пока на текущей стадии разговоров на эту тему не ведется.
— Вести эти разговоры мешает только отсутствие достаточного бюджета?
— Я думаю, дело в финансах. Это самое главное. Найдутся спонсоры — будет команда в КХЛ.
— С инфраструктурой проблем не будет?
— Я думаю, нас должны будут впустить в КХЛ. У нас немаленькая арена — вместимость 7,5 тыс. человек. Если ее доработать, то будет 8 тыс. Тогда она должна будет подходить под стандарты КХЛ.
— Следили за прошедшим Кубком Гагарина. На ваш взгляд, второй подряд триумф ярославского «Локомотива» закономерен?
— Если смотреть на это с позиции игрока, то, конечно, Ярославлю повезло в полуфинале с омским «Авангардом». Может быть, он и лучше играл, но проигрывал серию 1:3, тем более мог проиграть и шестой матч, когда уступал 0:2 за 33 секунды до конца основного времени.
Но ребята из Ярославля молодцы, бились до конца. Они доказали, что всегда надо играть до последней секунды. Так было и в седьмом матче, который они проигрывали 1:3. Но в итоге сравняли и выиграли в овертайме.
— Против команд главного тренера «Локомотива» Боба Хартли вы играли еще в НХЛ. Есть объяснение, за счет чего он так успешен?
— Подбор игроков и дисциплина, которую игроки принимают. Из этого, я думаю, результат и складывается.
— Как год назад отреагировали на исторический рекорд Овечкина, когда он превзошел Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ?
— Он молодец, не остановился и дошел до рекорда. Я не думаю, что он изначально думал об этом показателе Гретцки. Во всяком случае, мы с ним об этом не разговаривали, когда вместе играли. Но как появилась возможность, он ею воспользовался.
— В 2005 году, когда он приехал в НХЛ, могли предположить, что это обернется таким рекордом?
— Никто не знает, что будет завтра, а уж чего там прогнозировать на 20 лет вперед. Но, повторюсь, Саша молодец, что пришел к этому за счет своего таланта, трудолюбия. Такие гении, наверно, рождаются раз в тысячу лет. Пройти 20 лет без травм, на одном высоком уровне… Уникальный человек. Самое главное, остался его бросок.
— Верите, что он еще может побить рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф и дойти до 1000-й шайбы в регулярках?
— Ой, если честно, это мне уже не интересно. Самое главное, что Овечкин побил рекорд по голам в регулярных чемпионатах. Дальше… Гретцки сколько плей-офф сыграл? 15? Овечкин сыграл пять. Вот и вся разница.
Алексей Фомин