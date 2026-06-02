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Агент Силаева о его переходе в «Нью-Джерси»: «Правильное решение. Нет сомнений в его физических кондициях, чтобы конкурировать на уровне НХЛ»

Агент Алексей Дементьев, представляющий интересы защитника Антона Силаева, высказался о переходе игрока из «Торпедо» в «Нью-Джерси».

Источник: Спортс‘’

— На наш взгляд, просто настало время, когда Антону нужно сделать этот шаг. Команда «Нью-Джерси» находится в перестройке на текущий момент. Там достаточное количество молодых, очень перспективных игроков, а конкретно защитников, среди которых нужно находить свое место.

Какое-то время обязательно займет на адаптацию — это бытовые вопросы, английский язык, привыкание совершенно к другому хоккею, системе и все остальное. Время хоккейной карьеры — это достаточно короткий промежуток, за который хоккеисты могут сделать себе имя и заслужить уважение в этом виде спорта. Поэтому на текущий момент мы считаем, что это правильное решение, которое имело много аргументов как за, так и против. Тем не менее принято такое решение, с чем Антона стоит поздравить.

— Вы видите, что он готов к игре в Америке — физически, морально?

— У меня нет сомнений в его физических кондициях для того, чтобы конкурировать на уровне НХЛ. Это огромный, мощный хоккеист. А по поводу ментальной готовности, это все отмечают, что Антон намного старше своего биологического возраста. Поэтому я не сомневаюсь, что у него все получится, — сказал Дементьев.

В прошлом сезоне Силаев набрал 3 (1+2) очка при полезности плюс 1 в 61 матче Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 2 (0+2) балла при полезности минус 2 в 10 играх.