Агент Силаева о его переходе в «Нью-Джерси»: «Правильное решение. Нет сомнений в его физических кондициях, чтобы конкурировать на уровне НХЛ»

Какое-то время обязательно займет на адаптацию — это бытовые вопросы, английский язык, привыкание совершенно к другому хоккею, системе и все остальное. Время хоккейной карьеры — это достаточно короткий промежуток, за который хоккеисты могут сделать себе имя и заслужить уважение в этом виде спорта. Поэтому на текущий момент мы считаем, что это правильное решение, которое имело много аргументов как за, так и против. Тем не менее принято такое решение, с чем Антона стоит поздравить.