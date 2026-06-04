Роман Ротенберг ввел уроки танцев для хоккеистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Уроки танцев помогают хоккеистам получить необходимые навыки импровизации. Такое мнение в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) высказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.
Ротенберг курирует национальную программу подготовки юных хоккеистов «Красная машина».
«Музыкальное направление тоже важно, — сказал Ротенберг. — Танцы, например. На протяжении всего сезона я приветствовал такую историю, что раз в неделю у нас приходил учитель по танцам для мальчишек, для хоккеистов. Это помогает с точки зрения креатива, импровизации. Потому что они раскрепощенные, не зажатые. Нельзя быть зажатым. Зажатый никогда не выиграет ничего. Раскрепощенный человек только выиграет. Уроки танцев раскрепощают ребят. Они встают в круг, танцуют уличные танцы, брейк-данс, например. Сальто, прыжки, кувырки. И в это же время это их развивает».
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.