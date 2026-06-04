Роман Ротенберг ввел уроки танцев для хоккеистов

«Музыкальное направление тоже важно, — сказал Ротенберг. — Танцы, например. На протяжении всего сезона я приветствовал такую историю, что раз в неделю у нас приходил учитель по танцам для мальчишек, для хоккеистов. Это помогает с точки зрения креатива, импровизации. Потому что они раскрепощенные, не зажатые. Нельзя быть зажатым. Зажатый никогда не выиграет ничего. Раскрепощенный человек только выиграет. Уроки танцев раскрепощают ребят. Они встают в круг, танцуют уличные танцы, брейк-данс, например. Сальто, прыжки, кувырки. И в это же время это их развивает».