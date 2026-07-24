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Владислав Юсупов: «Дедушка с детства приучил в шахматы играть, это качает IQ, надо наперед продумывать шаги. Так же на льду я продумываю, кто и что будет делать»

Защитник «Трактора» Владислав Юсупов отметил, что игра в шахматы качает IQ.

Источник: Спортс‘’

— Вы играете в шахматы. Это и в хоккее помогает?

— Да, это качает IQ. Надо наперед продумывать шаги. Так же на льду я продумываю, кто и что будет делать. Меня дедушка с детства приучил в шахматы играть, недавно еще в нарды научился.

— И в бильярд играете?

— В бильярд тоже. Во что только не играю, только что в компьютер не играю вообще.

Еще и с ребятами открыли для себя падел-теннис. Это прикольная штука. Кажется, что легко, а там выходишь — пот течет. Это замена тренировки даже, такое кардио, — сказал Юсупов.