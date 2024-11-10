Белоруска Мацко стала пятикратной чемпионкой мира по самбо, у сборной девять наград ЧМ

В заключительный день соревнований чемпионкой мира в весовой категории до 59 кг стала Татьяна Мацко. По ходу турнира белоруска одолела Иву Иванову из Болгарии, Маржан Бизак из Казахстана и россиянку Татьяну Шуянову, а в финале нанесла поражение украинке Софии Бординских. Победа на планетарном форуме стала для Мацко пятой в карьере, ранее Татьяна праздновала успех в 2016, 2017, 2018 и 2021 годах.



Кроме того, серебряную медаль ЧМ завоевал Александр Козлов, выступающий в категории до 79 кг среди незрячих спортсменов. В четвертьфинале белорус был сильнее Суймонкула Молдобекова из Кыргызстана, в полуфинал справился с молдаванином Олегом Немтаном, но в решающей схватке уступил россиянину Виктору Руденко.



Таким образом, нейтральные атлеты из Беларуси завоевали в Астане 9 медалей (3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые). Победительницами чемпионата мира ранее стали Даниэла Ждан (до 65 кг) и Мария Кондратьева (свыше 88 кг), серебро выиграла Анжела Жилинская (до 72 кг). На третью ступень пьедестала поднимались Елизавета Лапаева (до 59 кг, боевое самбо), Карина Шут (до 80 кг), Александр Кокша (до 79 кг) и Александр Круглик (до 88 кг). Всего участие в чемпионате мира приняли 470 спортсменов из 40 стран.