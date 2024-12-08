Украинские каратистки отказались фотографироваться с россиянкой на международном турнире

Представительница России встретилась с Гнесь в финале соревнований в возрастной категории 16−17 лет и одержала победу со счетом 4:3. Бронзу взяла другая украинка — Ващишин.
Во время церемонии награждения спортсменки стояли на пьедестале почета. Получив медали, украинки покинули его, отказавшись от традиционного совместного фото.
В феврале украинец Александр Грушин отказался фотографироваться с победителем и призерами чемпионата Европы по борьбе на церемонии награждения. Спортсмен сделал это из-за присутствия на пьедестале почета россиянина Анвара Аллахьярова.