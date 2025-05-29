Джеки Чану вручили черный пояс

«Карате занимает привилегированное положение в популярной культуре и в сообществах по всему миру. Это дисциплина и глобальный бренд, известный людям повсюду. Мало кто смог передать фантастические ценности карате лучше, чем франшиза. Благодаря совместному продвижению WKF и фильма мы стремимся воспеть эти ценности и рассказать о них новой аудитории», — сказал президент организации Антонио Эспинос.