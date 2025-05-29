Джеки Чану вручили черный пояс

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Всемирная федерация карате (WKF) вручила актерам Джеки Чану и Ральфу Маччио черные пояса, сообщается на сайте организации.
Мероприятие прошло в Нью-Йорке и состоялось в рамках промоакции седьмого фильма франшизы «Карате-пацан» — «Карате-пацан: Легенды». Актеры получили пояса из рук генерального секретаря WKF Тосихисы Нагуры.
«Карате занимает привилегированное положение в популярной культуре и в сообществах по всему миру. Это дисциплина и глобальный бренд, известный людям повсюду. Мало кто смог передать фантастические ценности карате лучше, чем франшиза. Благодаря совместному продвижению WKF и фильма мы стремимся воспеть эти ценности и рассказать о них новой аудитории», — сказал президент организации Антонио Эспинос.