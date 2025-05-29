Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джеки Чану вручили черный пояс

Всемирная федерация карате вручила Джеки Чану черный пояс.

Источник: VCG/VCG via Getty Images

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Всемирная федерация карате (WKF) вручила актерам Джеки Чану и Ральфу Маччио черные пояса, сообщается на сайте организации.

Мероприятие прошло в Нью-Йорке и состоялось в рамках промоакции седьмого фильма франшизы «Карате-пацан» — «Карате-пацан: Легенды». Актеры получили пояса из рук генерального секретаря WKF Тосихисы Нагуры.

«Карате занимает привилегированное положение в популярной культуре и в сообществах по всему миру. Это дисциплина и глобальный бренд, известный людям повсюду. Мало кто смог передать фантастические ценности карате лучше, чем франшиза. Благодаря совместному продвижению WKF и фильма мы стремимся воспеть эти ценности и рассказать о них новой аудитории», — сказал президент организации Антонио Эспинос.