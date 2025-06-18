Россиянин Каниковский завоевал золото чемпионата мира по дзюдо

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Россиянин Матвей Каниковский стал победителем чемпионата мира по дзюдо в Будапеште.
В финальной схватке в весовой категории до 100 кг Каниковский победил японца Доту Араи. Бронзовую медаль в этой весовой категории ранее завоевал россиянин Арман Адамян.
Каниковский принес сборной России вторую золотую медаль на чемпионате мира 2025 года. Ранее победителем в весовой категории до 81 кг стал Тимур Арбузов.
Каниковский стал чемпионом мира впервые. В его активе имеются золотая и бронзовая медали чемпионатов Европы.
Чемпионат мира завершится 20 июня. Решением исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) россияне могут участвовать в соревнованиях только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.