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Россиянин Каниковский завоевал золото чемпионата мира по дзюдо

Россиянин Каниковский стал победителем чемпионата мира по дзюдо в Будапеште.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Россиянин Матвей Каниковский стал победителем чемпионата мира по дзюдо в Будапеште.

В финальной схватке в весовой категории до 100 кг Каниковский победил японца Доту Араи. Бронзовую медаль в этой весовой категории ранее завоевал россиянин Арман Адамян.

Каниковский принес сборной России вторую золотую медаль на чемпионате мира 2025 года. Ранее победителем в весовой категории до 81 кг стал Тимур Арбузов.

Каниковский стал чемпионом мира впервые. В его активе имеются золотая и бронзовая медали чемпионатов Европы.

Чемпионат мира завершится 20 июня. Решением исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) россияне могут участвовать в соревнованиях только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.