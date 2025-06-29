Команда Беларуси завоевала бронзу смешанного турнира на первенстве Европы-U18 по дзюдо

Участие в командных соревнованиях приняли представители 16 стран. В первом раунде белорусы со счетом 4:3 обыграли команду Болгарии, решающую победу нашей сборной принес Роман Кузнецов (до 60 кг). В четвертьфинале белорусские дзюдоисты с таким же результатом 4:3 были сильнее команды Азербайджана, два очка принесла Софья Лисовская (до 63 кг).
В полуфинале наши ребята уступили россиянам (1:4), а в матче за третье место одолели сверстников из Греции — 4:1. Победы в поединке за бронзу одержали Александр Алейников, Роман Кузнецов, Софья Ярмонтович и Надежда Жукович. Также призерами юношеского чемпионата Европы стали Глеб Кондратович, Даниил Лукашевич, Максим Строкун, София Минько, Варвара Красько и Софья Лисовская.
Ранее в Северной Македонии были разыграны личные медали в 16 весовых категориях. Лучший результат среди белорусов показала Алисия Жарская, которая заняла седьмое место в весе до 52 кг. Континентальный форум — U18 в Скопье стал одним из первых после трехлетней паузы международных турниров, на котором наши дзюдоисты выступили под национальным флагом.