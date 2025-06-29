Команда Беларуси завоевала бронзу смешанного турнира на первенстве Европы-U18 по дзюдо

Ранее в Северной Македонии были разыграны личные медали в 16 весовых категориях. Лучший результат среди белорусов показала Алисия Жарская, которая заняла седьмое место в весе до 52 кг. Континентальный форум — U18 в Скопье стал одним из первых после трехлетней паузы международных турниров, на котором наши дзюдоисты выступили под национальным флагом.