Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президенту Казахстана Токаеву вручили черный пояс по тхэквондо

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил от руководителя Всемирной федерации тхэквондо (WT) Чунгвона Чоу черный пояс. После чего он «в соответствии с традициями» подписал деревянную доску и разбил ее, сообщила пресс-служба главы государства.

Касым-Жомарт Токаев и Чунгвон Чоу провели встречу в Астане перед стартом международного рейтингового турнира Kazakhstan Open 2025 категории G1. Президент Казахстана назвал визит главы WT «значимым событием для спортивного общества» страны. Также, по словам господина Токаева, проведение в Астане международных турниров «открывает широкие возможности для профессионального роста» казахстанских спортсменов.

Чунгвон Чоу поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за «неизменную поддержку» развития тхэквондо в Казахстане и вручил ему черный пояс. В завершении встречи господин Токаев наградил главу WT орденом «Достык» II степени за значительный вклад в развитие тхэквондо во всем мире.