Президенту Казахстана Токаеву вручили черный пояс по тхэквондо

Касым-Жомарт Токаев и Чунгвон Чоу провели встречу в Астане перед стартом международного рейтингового турнира Kazakhstan Open 2025 категории G1. Президент Казахстана назвал визит главы WT «значимым событием для спортивного общества» страны. Также, по словам господина Токаева, проведение в Астане международных турниров «открывает широкие возможности для профессионального роста» казахстанских спортсменов.
Чунгвон Чоу поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за «неизменную поддержку» развития тхэквондо в Казахстане и вручил ему черный пояс. В завершении встречи господин Токаев наградил главу WT орденом «Достык» II степени за значительный вклад в развитие тхэквондо во всем мире.