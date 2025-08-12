Президенту Казахстана Токаеву вручили черный пояс по тхэквондо

Чунгвон Чоу поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за «неизменную поддержку» развития тхэквондо в Казахстане и вручил ему черный пояс. В завершении встречи господин Токаев наградил главу WT орденом «Достык» II степени за значительный вклад в развитие тхэквондо во всем мире.