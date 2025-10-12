Белоруски Буракова и Макрецкая завоевали медали турнира по дзюдо в Актау

На турнир заявились 250 дзюдоистов из 10 стран, в том числе 15 белорусов. В первый день соревнований девушки определили сильнейших в четырех весовых категориях, мужчины — в трех. В весе до 52 килограммов у женщин серебряным призером стала Анна Буракова, в финале наша спортсменка уступила Гюльтадж Мамедалиевой из Азербайджана. Кроме того, Яна Макрецкая заняла третье место в категории до 63 кг.