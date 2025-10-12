Белоруски Буракова и Макрецкая завоевали медали турнира по дзюдо в Актау

На турнир заявились 250 дзюдоистов из 10 стран, в том числе 15 белорусов. В первый день соревнований девушки определили сильнейших в четырех весовых категориях, мужчины — в трех. В весе до 52 килограммов у женщин серебряным призером стала Анна Буракова, в финале наша спортсменка уступила Гюльтадж Мамедалиевой из Азербайджана. Кроме того, Яна Макрецкая заняла третье место в категории до 63 кг.
Также в субботу на ковер выходили наши Артем Колосов, Константин Гуркаев, Кондрат Шока, Руслан Головачов и Полина Слесаренко. Во второй и заключительный день турнира в Казахстане 12 октября за призы поспорят белорусы Глеб Хатковский, Никита Зайцев, Захар Козел (все — до 81 кг), Андрей Шимбалев, Александр Сидорик (оба — до 90 кг), Панкрат Сурба (до 100 кг), Егор Кухаренко и Никита Масков (оба — свыше 100 кг).