Дзюдоист Сидорик победил на международном турнире в Казахстане

Во второй и заключительный день турнира 12 октября отличились представители нашей мужской команды. Александр Сидорик одержал победу в весе до 90 кг, а Андрей Шимбалев в этой же категории выиграл бронзовую медаль. Кроме того, Егор Кухаренко занял пятое место в весе свыше 100 кг, а Никита Зайцев стал седьмым в категории до 81 кг.