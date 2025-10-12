Ричмонд
Дзюдоист Сидорик победил на международном турнире в Казахстане

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали четыре медали международного турнира по дзюдо Aktau Asian Open в Казахстане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Европейский союз дзюдо

Во второй и заключительный день турнира 12 октября отличились представители нашей мужской команды. Александр Сидорик одержал победу в весе до 90 кг, а Андрей Шимбалев в этой же категории выиграл бронзовую медаль. Кроме того, Егор Кухаренко занял пятое место в весе свыше 100 кг, а Никита Зайцев стал седьмым в категории до 81 кг.

Накануне серебро соревнований в Казахстане завоевала наша Анна Буракова (до 52 кг), а Яна Макрецкая взяла бронзу (до 63 кг).

Всего участие в международном турнире по дзюдо Aktau Asian Open приняли 250 спортсменов из десяти стран, в том числе 15 белорусов.