Семеро белорусов стали чемпионами мира по кикбоксингу WKF

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали семь золотых наград чемпионата мира по кикбоксингу 2025 года, который проходил в румынском Плоешти, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Нашу страну на планетарном форуме представили семь спортсменов, каждый из них стал обладателем золотой медали. Победы в дисциплине К-1 одержали Максим Казаку (до 57 кг), Владислав Абрамович (до 63 кг) и Максим Сподаренко (до 74 кг), которые в финалах были сильнее бойцов из Румынии. В этом же виде программы Станислав Савченко (до 84 кг) одолел финна Анти Раямяки.

Еще три награды высшей пробы были добыты в разделе лоу-кик. Виктор Нечитайло (до 57 кг) в решающем бою справился с венгром Аттилой Саркези, Иван Чернецкий (до 74 кг) нанес поражение Виктору Иванову из Молдовы, а Евгений Мягков (до 79 кг) победил румына Стефана Русу.

Чемпионат мира в Плоешти прошел под эгидой Всемирной федерации кикбоксинга (WKF).