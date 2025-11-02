Семеро белорусов стали чемпионами мира по кикбоксингу WKF

Нашу страну на планетарном форуме представили семь спортсменов, каждый из них стал обладателем золотой медали. Победы в дисциплине К-1 одержали Максим Казаку (до 57 кг), Владислав Абрамович (до 63 кг) и Максим Сподаренко (до 74 кг), которые в финалах были сильнее бойцов из Румынии. В этом же виде программы Станислав Савченко (до 84 кг) одолел финна Анти Раямяки.