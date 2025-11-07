Российские самбисты постараются снова выиграть общий зачет чемпионата мира

Не знает поражений уже много лет Хабибулаев, который может стать семикратным чемпионом мира, а четырехкратным — Гамзаев. Отстаивать прошлогодний чемпионский титул будет Алиханов. Кашурников может выиграть свой третий чемпионат мира и приблизиться по количеству наград к четырехкратному чемпиону мира по самбо Федору Емельяненко, который, правда, в боевом самбо побеждал только раз. У женщин звание чемпионок мира будут защищать Лоткова, Истомина и Гаспарян.