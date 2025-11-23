Ричмонд
Сборная России по тхэквондо завоевала пять золотых медалей на ЧЕ

Российские тхэквондисты завоевали пять золотых медалей на ЧЕ в швейцарском Эгле.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сборная России по тхэквондо завоевала пять золотых медалей на чемпионате Европы, который прошел в швейцарском Эгле.

В воскресенье чемпионами стали Лилия Хузина (до 67 кг) и Анастасия Космычева (свыше 67 кг). Также серебро на счету Ильи Данилова (до 68 кг), бронзу завоевал Артем Мытарев (до 80 кг).

До этого чемпионами стали Маргарита Близнякова (до 57 кг), Идар Багов (до 58 кг) и Рафаиль Аюкаев (свыше 80 кг). Серебро у олимпийского чемпиона Владислава Ларина (свыше 80 кг) и Ирины Рогозиной (до 49 кг).

Всего на счету россиян по итогам турнира пять золотых, три серебряные и две бронзовые награды.