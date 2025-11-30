Ричмонд
Белорусский каратист Кудинов завоевал бронзу чемпионата мира по карате в Египте

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Иван Кудинов стал бронзовым призером чемпионата мира по карате 2025 года, который прошел в столице Египта Каире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Кудинов завоевал медаль в весовой категории свыше 84 кг. На групповом этапе турнира белорус одержал победы над каратистами из Сербии и Эквадора и уступил представителю Австралии. В первом раунде плей-офф Иван прошел россиянина Макара Головина, но в четвертьфинале не справился с итальянцем Маттео Аванцини. В поединке за бронзу наш спортсмен со счетом 8:2 победил многократного призера мировых и континентальных форумов Асимана Гурбанлы из Азербайджана.

Ранее в нынешнем году Кудинов стал лучшим на престижном международном турнире Серии А на Кипре. В общей сложности участие в чемпионате мира по карате в Египте приняли около 400 спортсменов из 88 стран, белорусскую команду представили трое атлетов. Мария Азарова (в/к до 61 кг) потерпела неудачу в бою за бронзу, а Дэвид Нгуен (до 75 кг) завершил выступления на предварительной стадии.