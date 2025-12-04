Белорус Туравинов завоевал бронзу молодежного чемпионата мира по тхэквондо

Также сегодня наш Максим Бандаревич по ходу турнира в весе до 63 кг одолел атлетов из Руанды и Мексики, но в четвертьфинале уступил представителю Болгарии. Серебряная медалистка недавнего взрослого чемпионата Европы Юлия Витко (до 57 кг) потерпела неудачу уже в одной восьмой финала.