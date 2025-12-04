Ричмонд
Белорус Туравинов завоевал бронзу молодежного чемпионата мира по тхэквондо

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роман Туравинов принес белорусской команде первую медаль чемпионата мира по тхэквондо среди спортсменов не старше 21 года, который проходит в Кении, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Наш спортсмен стал призером в весовой категории до 80 кг. В первом круге Туравинов прошел грека Рафаэля Паппу, а в четвертьфинале был сильнее южнокорейца Пак Чжэ Вона. В полуфинале белорус уступил иранцу Амиррезе Гхолами, завоевав тем самым бронзу. Ранее в нынешнем году Роман одержал победу на III Играх стран СНГ в Азербайджане.

Также сегодня наш Максим Бандаревич по ходу турнира в весе до 63 кг одолел атлетов из Руанды и Мексики, но в четвертьфинале уступил представителю Болгарии. Серебряная медалистка недавнего взрослого чемпионата Европы Юлия Витко (до 57 кг) потерпела неудачу уже в одной восьмой финала.

Соревнования в Кении продлятся по 6 декабря, в пятницу и субботу на турнире выступят шесть белорусов. Всего молодежное первенство планеты по тхэквондо 2025 года собрало около 700 спортсменов из 75 стран.