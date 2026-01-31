Дегтярев отреагировал на решение World Taekwondo вернуть флаг россиянам

В марте 2022 года Всемирная федерация тхэквондо отстранила россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать атлетов из этих стран к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.