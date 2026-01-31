Дегтярев отреагировал на решение World Taekwondo вернуть флаг россиянам

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Решение Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) вернуть право российским атлетам выступать на турнирах с флагом и гимном страны является следствием работы по восстановлению равных условий для всех спортсменов. Об этом заявил председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, комментарий которого приводит пресс-служба организации.
31 января пресс-служба World Taekwondo сообщила, что россиийские спортсмены допущены до турниров с флагом и страны.
«Приветствуем решение совета World Taekwondo о допуске российских спортсменов к международным турнирам под национальным флагом и с гимном, — сказал Дегтярев. — Это вновь подтверждает, что единоборства стали ведущим направлением, которое открывает нашим атлетам путь в мировой спорт. Ранее аналогичные решения приняли федерации дзюдо, самбо, кикбоксинга и тайского бокса. В этих видах спорта россияне уже выступают без ограничений».
«Процесс восстановления принципов равных условий для всех спортсменов и уважения к спортивному результату уверенно продолжается. Будем дальше работать над тем, чтобы все наши спортсмены смогли выступать на международных состязаниях на равных с остальными», — заключил он.
В марте 2022 года Всемирная федерация тхэквондо отстранила россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать атлетов из этих стран к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.