Российские дзюдоисты взяли четыре медали на турнире Большого шлема в Грузии

Российские дзюдоисты выиграли серебро и три бронзы на турнире Большого шлема.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские дзюдоисты завоевали одну серебряную и три бронзовые медали в первый день турнира Большого шлема в Тбилиси.

Россиянин Ачыты Домбуу завоевал серебро в весовой категории до 60 кг. В финале он уступил израильтянину Ицхаку Ашпицу. В категории до 66 кг бронзовым призером стал Рамазан Абдулаев.

У женщин в категории до 48 кг бронзовые медали завоевали Марина Воробьева и Сабина Гилязова.

Соревнования в Тбилиси завершатся 22 марта. Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.