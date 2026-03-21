Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таймазова завоевала золото на турнире Большого шлема в Тбилиси

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова выиграла турнир Большого шлема в Тбилиси.

Источник: РИАМО

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала золотую медаль на турнире Большого шлема, который проходит в Тбилиси.

Таймазова в финальной схватке в весовой категории до 70 кг нанесла поражение представительнице Австралии Иифе Кохлан.

Турнир в Тбилиси завершится 22 марта.

Таймазовой 26 лет, она бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.