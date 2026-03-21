Таймазова завоевала золото на турнире Большого шлема в Тбилиси

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала золотую медаль на турнире Большого шлема, который проходит в Тбилиси.
Таймазова в финальной схватке в весовой категории до 70 кг нанесла поражение представительнице Австралии Иифе Кохлан.
Турнир в Тбилиси завершится 22 марта.
Таймазовой 26 лет, она бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионатов мира.
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.