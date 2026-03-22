Российский дзюдоист завоевал золото на турнире Большого шлема в Тбилиси

Дзюдоист Бифов завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема в Тбилиси.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российский дзюдоист Идар Бифов завоевал золотую медаль в заключительный день турнира Большого шлема, который проходит в Тбилиси.

В финальном поединке в весовой категории до 100 кг Бифов одержал победу над российским дзюдоистом Ниязом Билаловым.

Турнир в Тбилиси завершится 22 марта. По итогам соревнований российские дзюдоисты завоевали две золотые, две серебряные и три бронзовые награды, заняв второе место в медальном зачете.

Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.