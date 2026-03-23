Тхэквондисты из Беларуси завоевали 12 медалей на международном турнире

Республику на соревнованиях в бельгийском Ломмеле представили 22 спортсмена в юношеской и юниорской категориях.

Источник: Министерство спорта Республики Беларусь

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Белорусские тхэквондисты собрали весь комплект медалей на международном турнире в Бельгии, всего в копилке национальной команды 12 медалей, сообщили в пресс-службе Министерства спорта Беларуси.

Соревнования проходили в бельгийском городе Ломмель. Республику на них представили 22 спортсмена в юношеской и юниорской категориях. Высшие награды турнира юные тхэквондисты из Беларуси взяли в пяти категориях.

Среди победителей Евгения Шубина (до 44 кг), Кира Кишкель (до 55 кг), Максим Плышевский (до 53 кг), Егор Щербаченя (до 55 кг) и Владислав Паценко (до 65 кг). Также в копилке белорусской сборной две серебряные медали и пять бронзовых.

Всего из бельгийского Ломмеля юные спортсмены увезли 12 медалей, заняв призовые места в 11 категориях.

«По итогам соревнований белорусы выиграли пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград», — уточнили в Минспорта.