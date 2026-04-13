Россиянка взяла бронзу на чемпионате мира по тхэквондо среди юниоров

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россиянка Аминат Рамазанова стала бронзовым призером чемпионата мира по тхэквондо среди юниоров, который проходит в Ташкенте.
В полуфинале весовой категории до 55 кг Рамазанова уступила сопернице из Китая Цзысюань Лю.
Российские тхэквондисты впервые с 2022 года выступают на соревнованиях с флагом и гимном РФ. Чемпионат мира среди юниоров завершится 17 апреля.